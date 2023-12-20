البنك المركزي الصيني يحتفظ بأسعار الإقراض دون تغيير

(MENAFN
) في موافقة مع توقعات السوق السائدة، قرر البنك المركزي للصين، والمعروف باسم بنك الشعب الصيني, الاحتفاظ بأسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير. وكان قرار إدخال سعر الفائدة المتوسط المدى في الأسبوع الماضي قد وضع الأسس لتكهنات بين الخبراء الماليين وأصحاب المصلحة بشأن اتخاذ إجراءات تيسير نقدي إضافية في العام المقبل. وبقي معدل الفائدة الرئيسي للقرض لمدة سنة واحدة ثابتًا عند 3.45 في المئة، بينما ظل معدل خمس سنوات عند 4.2 في المئة.
كما أجرى استطلاع حديث من رويترز جمع وجهات نظر 28 محللًا ماليًا، وبشكل مثير للاهتمام، وشارك جميع المشاركين في توقعاتهم التي لم تتوقع أي تغييرات على معدلات الفائدة لمدة سنة واحدة وخمس سنوات. كذلك يكشف التحليل العميق للمشهد المالي في الصين أن الجزء الكبير من القروض الجديدة والقائمة ترتبط بمعدل الفائدة لمدة سنة واحدة. ومن جهة أخرى، يؤثر اتجاه معدل خمس سنوات بشكل كبير على ديناميات التسعير المرتبطة بالرهن العقاري. في ضوء التحولات في السياسة النقدية للصين، ويتعين التأكيد على أن البلاد قللت من معدل الفائدة الرئيسي لمدة سنة واحدة في أغسطس الماضي. ومع ذلك، فإن قرار الحفاظ على معدل خمس سنوات أتى بصدمة للعديدين.
في حين انخفضت معدلات الفائدة الرئيسية خلال العام المالي الحالي لمدة سنة واحدة وخمس سنوات بمقدار 20 و10 نقاط أساس على التوالي, بتوفير سياق لهذه التطورات، أكد القادة الأعلى في الصين تكرارًا التزامهم بتعزيز بيئة نقدية مواتية خلال مناقشات السياسة الاقتصادية المختلفة. ويتوقع المحللون الاقتصاديون الآن بشكل كبير، أن يترجم هذا التعهد المعلن إلى تخفيضات حذرة في معدلات الفائدة السياسية بواسطة بنك الشعب الصيني في العام 2024، مع احتمال إعادة تعيين نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
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