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الشيخ مشعل الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرًا للكويت

12/20/2023 3:14:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، القسم أمام مجلس الأمة الكويتي، أميراً للبلاد.
وكان مجلس الوزراء الكويتي نادى بالشيخ مشعل الأحمد أميراً للبلاد، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح السبت الماضي.
وتلقى الشيخ مشعل الأحمد التعازي في وفاة الأمير الراحل، من عدد من القادة والشخصيات السياسية الذين توافدوا على البلاد طوال الأيام الثلاثة الماضية.





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