الشيخ مشعل الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرًا للكويت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، القسم أمام مجلس الأمة الكويتي، أميراً للبلاد.
وكان مجلس الوزراء الكويتي نادى بالشيخ مشعل الأحمد أميراً للبلاد، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح السبت الماضي.
وتلقى الشيخ مشعل الأحمد التعازي في وفاة الأمير الراحل، من عدد من القادة والشخصيات السياسية الذين توافدوا على البلاد طوال الأيام الثلاثة الماضية.
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