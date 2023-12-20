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سلطة إقليم البترا تطلق نظام الإنذار المبكر الثاني

12/20/2023 3:14:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الأربعاء، نظام الإنذار المبكر الثاني لها، بالتعاون مع برنامج دعم البلديات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ضمن مشروع "برنامج الإنذار المبكر".


ويهدف النظام إلى المساهمة في تقليل المخاطر الناجمة عن مختلف الحالات الجوية الطارئة والتي أبرزها الفيضانات والسيول، لحماية حياة المواطنين والسياح والثروة الأثرية، والممتلكات العامة والخاصة وخفض التكاليف للعمليات اليومية، وذلك بالإنذار قبيل بدء تأثير الحالات الجوية للقيام بالإجراءات الاحترازية كتفقد الأنفاق ومجاري السيول والعبارات والأودية والمناطق الساخنة وإزالة العوائق.


كما يسهل النظام عملية متابعة الحالة الجوية ومراقبة الوضع عن كثب حتى انتهاء الحالة الجوية، ما يساهم في التكيّف مع التغيّر المناخي ويعزز النشاط الاقتصادي والسياحي في الإقليم.


وقال مفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أول نظام مبكر في الأردن أطلقته السلطة عام 2014، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية، ويأتي النظام الثاني لحرص السلطة على أهمية تعزيز القدرات المؤسسية للسلطة والتخفيف من آثار الكوارث والمخاطر المرتبطة بالتغير المناخي، باستخدام مكونات المعرفة بالمخاطر والرصد والتنبؤ.


وأكد العلياني، أن هذه الأنظمة تشكل لبنةً أساسية في منظومة الوقاية والتعامل مع الفيضانات، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر في السلطة على هذا النظام، بما يساهم في إدارة خطر الفيضانات المفاجئة وتخفيف آثارها قبل وصولها إلى المناطق السكنية والمناطق الأثرية، وكذلك التخطيط في إعداد الاحتياجات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر من خلال إنشاء السدود على الأودية الرئيسية وبناء الجدران الاستنادية وغيرها.


يشار إلى أن برنامج دعم البلديات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، يهدف إلى دعم "أنظمة الإنذار المبكر" في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وأمانة عمان والبلديات.

MENAFN20122023000208011052ID1107630907

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