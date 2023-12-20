مسلح يقتحم منزل مهندس ويقتله أمام عائلته في اليمن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقتحم مسلح منزل المهندس شكري أحمد علي نعمان القدسي، وأقدم على قتله بطريقة مروعة أمام عائلته في العاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت مصادر إعلامية ، أن المسلح كان يبحث عن شخص آخر يدعى الأعرج، لكنه اقتحم شقة شكري، وأطلق عليه ثلاث طلقات أردته قتيلا أمام أطفاله.
وأضافت المصادر إن القاتل لا يزال فاراً حتى الآن.
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