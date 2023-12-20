Wednesday, 20 December 2023 01:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسلح يقتحم منزل مهندس ويقتله أمام عائلته في اليمن

12/20/2023 3:14:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقتحم مسلح منزل المهندس شكري أحمد علي نعمان القدسي، وأقدم على قتله بطريقة مروعة أمام عائلته في العاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت مصادر إعلامية ، أن المسلح كان يبحث عن شخص آخر يدعى الأعرج، لكنه اقتحم شقة شكري، وأطلق عليه ثلاث طلقات أردته قتيلا أمام أطفاله.

وأضافت المصادر إن القاتل لا يزال فاراً حتى الآن.

العربية

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN20122023000208011052ID1107630906

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث