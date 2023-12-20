يونيسيف: أطفال غزة لا يحصلون على 90% من حاجتهم للمياه

يونيسيف: أطفال غزة لا يحصلون على 90% من حاجتهم للمياه
التاريخ
12/20/2023 3:14:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن الأطفال في قطاع غزة لا يحصلون على 90% من حاجتهم الطبيعية للمياه.
وأشارت المنظمة إلى أن المخاوف بشأن الأمراض المنقولة بالمياه في القطاع "تزداد بشكل خاص نظرا لنقص المياه الصالحة للشرب".
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