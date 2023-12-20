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يونيسيف: أطفال غزة لا يحصلون على 90% من حاجتهم للمياه

12/20/2023 3:14:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن الأطفال في قطاع غزة لا يحصلون على 90% من حاجتهم الطبيعية للمياه.


وأشارت المنظمة إلى أن المخاوف بشأن الأمراض المنقولة بالمياه في القطاع "تزداد بشكل خاص نظرا لنقص المياه الصالحة للشرب".


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