انقطاع الاتصالات بشكل كامل عن جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انقطعت الاتصالات بشكل كامل عن جنوب قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
واضاف المراسل منذ قليل أن غارة جوية عنيفة استهدفت حي الشجاعية في غزة.
وكانت مقاتلات إسرائيلية دمرت صبيحة اليوم منزلا قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.
ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يومه الـ75 على التوالي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث واصل هجومه البري وقصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، فيما تخوض المقاومة معارك ضارية مع القوات المتوغلة، في مشهد أربك الاحتلال.
MENAFN20122023000208011052ID1107630904
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.