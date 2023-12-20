انقطاع الاتصالات بشكل كامل عن جنوب قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News)انقطعت الاتصالات بشكل كامل عن جنوب قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .

واضاف المراسل منذ قليل أن غارة جوية عنيفة استهدفت حي الشجاعية في غزة.



وكانت مقاتلات إسرائيلية دمرت صبيحة اليوم منزلا قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يومه الـ75 على التوالي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث واصل هجومه البري وقصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، فيما تخوض المقاومة معارك ضارية مع القوات المتوغلة، في مشهد أربك الاحتلال.