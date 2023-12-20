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التعليم العالي: 7500 منحة جامعية إضافية لصندوق دعم الطالب للعام الحالي

12/20/2023 3:14:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة
كشف أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي عن قرار بزيادة عدد المنح الجامعية الكاملة والجزئية للعام الجامعي 2023 / 2024.


وأضاف الدبعي لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الأربعاء أن عدد المنح الجامعية الكاملة والجزئية التي تم زيادتها للعام الجامعي الحالي 7500 منحة وفق نظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الرسميَّة لسنة 2023.


وفي التفاصيل أشار إلى أبرز ما جاء بزيادة المنح، أنه تم رفع عدد المنح الكاملة للطلبة الأوائل من 60 منحة إلى 120 ، وزيادة المنح الكاملة في كلية العقبة الجامعية من 150 منحة إلى 250 وكذلك في كلية الشوبك الجامعية.


وأشار الى زيادة عدد المنح الجزئية الجامعية في كل لواء من 150 منحة إلى 200 والذي يبلغ عددهم 53.
وأكد أن جميع طلبة السنة الجامعية الأولى الذي سيتم ترشيحهم يمكنهم الاستفادة من المنح الكاملة مضيفاً أن طلبة السنوات الجامعية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة المترشحين سيستفيدون من المنح الجزئية والقروض .


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