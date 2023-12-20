كندا تشتري 11 طائرة مسيرة حربية بقيمة 1.87 مليار دولار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الكندي أنه أبرم مع "جنرال أتوميكس" صفقة بقيمة 1.87 مليار دولار يشتري بموجبها من الشركة 11 طائرة مسيرة حربية سيستخدمها في مهام نشر قوات في الخارج ومراقبة أراضي البلاد.



وبالإضافة إلى هذه الطائرات تشمل الصفقة البالغة قيمتها الإجمالية 2.49 مليار دولار كندي (1.7 مليار يورو) شراء محطات تحكم أرضية لهذه الطائرات، وحظائر، وصواريخ يتم تسليح هذه الطائرات بها.



وقال وزير الدفاع الوطني بيل بلير في بيان "يجب أن نضمن أن كندا لديها جيشا حديثا وقابلا للتكيف وجاهزا للرد على التحديات الأمنية الناشئة والمتغيرة باستمرار".



وأضاف البيان الصادر عن وزارة الدفاع أن "الطائرات المسيرة ستتيح للقوات المسلحة الكندية مراقبة أراضي كندا الشاسعة وسواحلها الطويلة. ستدعم هذه الطائرات عمليات المساعدة المدنية مثل الاستجابة لحرائق الغابات والفيضانات".



ومن المقرر أن يتسلم الجيش الكندي أولى هذه الطائرات المسيرة في 2028.



وهذه الطائرات وهي من طراز "إم كيو-9بي سكاي غارديان" تحلق لمسافات بعيدة وتتمتّع باستقلالية كبيرة "ولن يتمّ تسليحها إلا عندما تقتضي المهمّة المعيّنة ذلك"، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع.



ويقارب حجم هذه الطائرة المسيرة حجم طائرة مقاتلة.



وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تقوم فيه القوات الجوية الكندية بتحديث أسطولها القديم بطائرات مقاتلة جديدة من طراز إف-35 على وجه الخصوص.

RT