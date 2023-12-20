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جيش الاحتلال : قصفنا أكثر من 300 موقع خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

12/20/2023 3:14:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته قصفت أكثر من 300 موقع خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وكان قد افاد مراسل الجزيرة بأن غارة جوية عنيفة استهدفت حي الشجاعية في غزة فيما دمرت مقاتلات إسرائيلية صبيحة اليوم منزلا قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم الـ75 على التوالي من العدوان على القطاع وارتفع عدد الشهداء إلى 19 ألفا و667 والجرحى إلى 52 ألفا و586، وفق إحصاءات وزارة الصحة في غزة.


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