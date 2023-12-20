جيش الاحتلال : قصفنا أكثر من 300 موقع خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته قصفت أكثر من 300 موقع خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وكان قد افاد مراسل الجزيرة بأن غارة جوية عنيفة استهدفت حي الشجاعية في غزة فيما دمرت مقاتلات إسرائيلية صبيحة اليوم منزلا قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم الـ75 على التوالي من العدوان على القطاع وارتفع عدد الشهداء إلى 19 ألفا و667 والجرحى إلى 52 ألفا و586، وفق إحصاءات وزارة الصحة في غزة.
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