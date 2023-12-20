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سفير إسرائيل لدى واشنطن: مستعدون لهدنة في غزة

12/20/2023 3:13:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوغ، إن إسرائيل مستعدة لهدنة في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

لكن مايكل، وهو شقيق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ، أكد أيضا أنه "من السابق لأوانه القول ما إذا كان هناك اتفاق"، مشيرا إلى أن "مطالب حماس أكبر مما كانت عليه في الهدنة السابقة".

وأضاف: "كانوا يأملون وقفا دائما لإطلاق النار، لكنني آمل أنه تحت ضغط ما نقوم به على الأرض، بالإضافة إلى الضغط من القطريين، سيوافقون على التوصل إلى اتفاق".

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