سفير إسرائيل لدى واشنطن: مستعدون لهدنة في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوغ، إن إسرائيل مستعدة لهدنة في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.
لكن مايكل، وهو شقيق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ، أكد أيضا أنه "من السابق لأوانه القول ما إذا كان هناك اتفاق"، مشيرا إلى أن "مطالب حماس أكبر مما كانت عليه في الهدنة السابقة".
وأضاف: "كانوا يأملون وقفا دائما لإطلاق النار، لكنني آمل أنه تحت ضغط ما نقوم به على الأرض، بالإضافة إلى الضغط من القطريين، سيوافقون على التوصل إلى اتفاق".
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