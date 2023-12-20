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اليونسيف تحذر: قطاع غزة هو أخطر مكان في العالم للطفل

12/20/2023 3:13:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" من أن قطاع غزة "هو أخطر مكان في العالم للطفل"، مبينة أن أطفال القطاع لا يحصلون على 90% من حاجتهم الطبيعية للمياه.

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم "اليونسيف"، إن قطاع غزة "هو أخطر مكان في العالم للطفل، ويوما بعد يوم يتعزز هذا الواقع الوحشي"، مشيرا إلى أنه "خلال الـ48 ساعة الماضية، تم قصف مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، الذي يأوي أعدادا كبيرة من الأطفال الذين أصيبوا بالفعل بجروح خطيرة في الهجمات على منازلهم، ومئات النساء والأطفال الذين يبحثون عن الأمان".

ولفت إلى أنه "بموجب القانون الدولي، يجب أن يتمتع المكان الذي يتم إجلاء الناس إليه بموارد كافية للبقاء على قيد الحياة، بما فيها المرافق الطبية والغذاء والمياه"، محذرا من أنه مع ارتفاع معدلات سوء التغذية بين أطفال غزة، "أصبحت أمراض الإسهال مميتة".

وقالت "اليونسيف" في بيان إن "الأطفال النازحين مؤخرا في جنوب قطاع غزة، لا يحصلون إلا على 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميا، وهو أقل بكثير من المتطلبات الموصى بها للبقاء على قيد الحياة. ووفقا للمعايير الإنسانية، يبلغ الحد الأدنى لكمية المياه اللازمة في حالات الطوارئ 15 لترا، بما في ذلك مياه الشرب والغسيل والطهي. أما للبقاء على قيد الحياة، الحد الأدنى المقدر هو 3 لترات في اليوم".


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