MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- يصادف، اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية الأولى على استشهاد المعتقل ناصر أبو حميد (50 عاما) من مخيم الأمعري، جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد "القتل البطيء"، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق المعتقلين المرضى.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان أصدرته لهذه المناسبة: نوجه التحية إلى خنساء فلسطين والدة الشهداء والمعتقلين، الحاجة أم ناصر أبو حميد وإلى أبنائها المناضلين، وإلى كل أفراد هذه العائلة، لتضحياتها على مدار سنوات النضال الفلسطيني، إذ قدمت الشهداء والمعتقلين.

وأضافت: في مثل هذا اليوم من العام الماضي، فُجعنا باستشهاد الأسير القائد ناصر أبو حميد (50 عاما) من مخيم الأمعري، في مستشفى "أساف هروفيه"، حيث نُقل قبل ذلك بيوم وبشكل عاجل من ما يسمى مستشفى سجن "الرملة" إلى مستشفى "أساف هروفيه"، بعد تدهور خطير جدا طرأ على حالته الصحية، وأُعلن في اليوم التالي ارتقاؤه شهيداً.

وأضافت الهيئة: الوضع الصحي لناصر بدأ بالتدهور بشكل واضح منذ آب/ أغسطس 2021، بمعاناته من آلام في صدره، إلى أن تبين أنه مصاب بورم في الرئة، وتمت إزالته وإزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله إلى سجن "عسقلان"، دون مراعاة حالته المرضية، ما أوصله إلى مرحلة خطيرة، ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له، أدت إلى انتشار المرض في جسده.

يُذكر أن الشهيد أبو حميد كان محكوماً بالسجن المؤبد سبع مرات و(50) عاما، وتعرض للاعتقال الأول قبل انتفاضة الحجارة عام 1987، وأمضى أربعة أشهر، وأعيد اعتقاله مجددا وُحكم عليه بالسجن عامين ونصف العام وأُفرج عنه، ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة عام 1990، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد، أمضى من حكمه أربع سنوات قبل أن يتم الإفراج عنه مع الإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات، إلا أن الاحتلال أعاد اعتقاله لاحقاً وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وطالبت الهيئة كل الجهات والمنظمات الدولية، الحقوقية والإنسانية والاجتماعية، بالتحرك الفوري انتصاراً لمبادئها وأخلاقها، وممارسة كل أشكال الضغط لإجبار سلطات الاحتلال على الإفراج عن جثامين المعتقلين الشهداء، المحتجزين في مقابر الأرقام والثلاجات، حيث ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (242 معتقلا شهيدا)، ما زالت جثامين (17)

منهم محتجزة، حيث ارتقى (6) منهم بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، كما أن سلطات الاحتلال أعلنت من خلال وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك عددا من الشهداء في صفوف المعتقلين الذين اعتُقلوا مؤخراً من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، ولكن لا تتوفر معلومات دقيقة عن ذلك، كما تطالب الهيئة الجسم الدولي باتخاذ خطوات فعلية لوقف سياسة القتل والإعدامات بحق المعتقلين في سجون الاحتلال، إذ إن ظروف الحرب والتطرف الإسرائيلي الفاشي تنذران بالمزيد من الضحايا في صفوف المعتقلين.

ــ