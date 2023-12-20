صفقة الـ 52 مليون إسترليني.. نكونكو يسجل ظهوره الأول مع تشيلسي

وقع المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو على مشاركته الأولى رفقة تشيلسي هذا الموسم.

وأتت تلك المشاركة مساء الثلاثاء، في مباراة تشيلسي أمام نيوكاسل على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن لقاءات ربع نهائي كأس الرابطة.

وشارك نكونكو كبديل في الدقيقة 69، بدلاً من نيكولاس جاكسون، عندما كانت تشير النتيجة إلى تقدم نيوكاسل بهدف دون رد، ليدخل أرض الملعب وسط تصفيق الجماهير.

وانضم نكونكو إلى تشيلسي الصيف الماضي قادماً من لايبزيغ في صفقة قدرت بنحو 52 مليون جنيه إسترليني، لكنه عانى من سوء حظ بالتعرض لإصابة قوية في الركبة خلال الفترة الإعدادية للموسم، أبعدته عن الملاعب منذ ذلك الحين.

وتمثل عودة نكونكو خبراً ساراً لجماهير تشيلسي في ظل معاناة الفريق الهجومية الشديدة هذا الموسم، حيث يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

يذكر

أن المباراة انتهت بفوز تشيلسي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي (1-1)، ليتأهل البلوز إلى نصف نهائي كأس الرابطة.





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