مانشستر سيتي يودع 2023 بـ 3 جوائز جديدة

حصد نادي مانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا، ومهاجم الفريق آرلينغ هالاند، جوائز جديدة قبل نهاية عام 2023.

وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الثلاثاء، حصول مانشستر سيتي على جائزة أفضل فريق في العالم لعام 2023، ضمن حفل الجوائز الخاص بها.

في الوقت نفسه، حصل بيب غوارديولا، على جائزة أفضل مدرب في العالم لهذا العام، كما حصل هالاند، على جائزة أفضل نجم رياضي عالمي لعام 2023، بعدما سجل 52 هدفاً في مختلف المسابقات بموسمه الأول مع مانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي حقق ألقاب بطولة الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال الموسم الماضي.

وتأهل مانشستر سيتي، مساء أمس، إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعدما فاز على أوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف دون رد.

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