حميد النعيمي يصدر مرسوماً بتحويل جامعة عجمان إلى مؤسسة علمية أكاديمية غير ربحية

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 2023، بشأن جامعة عجمان، بهدف تعزيز رسالة الجامعة التعليمية والبحثية، وضمان استقلاليتها المالية، وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلبة من مختلف أنحاء العالم.

وبموجب المرسوم، يُعاد تنظيم الجامعة لتكون مؤسسة علمية أكاديمية غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها المقررة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتعود ملكيتها لحكومة الإمارة، ولا تسري في شأنها الأنظمة المالية والإدارية وأنظمة الموارد البشرية المعمول بها في الحكومة.

وحدد المرسوم أهداف الجامعة المتمثلة في دعم مسيرة التنمية والتطوير والبحث العلمي، وتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي على المستويات المحلي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى الإسهام في تعزيز فرص التعليم العالي، وتنوعها محلياً وإقليمياً، ورفد المجتمع بالكوادر المؤهلة، ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

وبهذه المناسبة، أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، بالقرار الحكيم لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الذي تم بموجبه تحويل جامعة عجمان إلى مؤسسة علمية أكاديمية غير ربحية.

وأكد سموه أن هذا القرار سيفتح آفاقًا جديدة للتميّز الأكاديمي للجامعة، كما يمثّل امتداداً لنهج الجامعات العالمية المرموقة في التمتع بالاستقلال المالي والأكاديمي، ما يسمح لها بتقديم تعليم عالي الجودة وإجراء بحوث علمية رائدة.

وقال سمو ولي عهد عجمان، إن هذا التحول يتماشى مع التزام جامعة عجمان الثابت بتوفير أعلى مستويات الجودة في التعليم وتعزيز مسؤوليتها في خدمة وتنمية المجتمع؛إذ ستتمكن الجامعة من تعزيز مكانتها على خارطة التعليم العالي العالمية في التميز الأكاديمي، والمبادرات البحثية، وخدمات دعم الطلبة، وتحسين المرافق بحيث تعود بالنفع المباشر على طلبتنا وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

ويلغي هذا المرسوم، المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2021 في شأن تنظيم جامعة عجمان، كما ويلغى أيّ نص أو حكم ورد في أيّ تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ويستمر العمل باللوائح والأنظمة المعمول بها لدى الجامعة إلى حين إصدار الأنظمة واللوائح المنصوص عليها في هذا المرسوم، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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