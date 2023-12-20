«المركزي»: 13.9 تريليون درهم التحويلات المالية بالإمارات في 10 أشهر

بلغ إجمالي التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 13.9 تريليون درهم خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الجاري.

وأفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي بأن الفترة المنقضية منذ بداية العام وحتى أكتوبر الماضي حققت زيادة قدرها 1.2 تريليون درهم عن اجمالي التحويلات المحققة عن كامل عام 2022 بما يعكس النشاط الملحوظ في حجم التعاملات المالية المصرفية إستنادا لتوسع نشاط قطاع الأعمال وتحويلات الافراد.

وأظهرت البيانات استقطاب التحويلات مابين البنوك الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 64% وبإجمالي 8.9 تريليون درهم بينما إختصت تحويلات الأفراد بحصة 36% وبإجمالي قارب 5 تريليونات درهم.

على صعيد أخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة 18.3 مليون شيك على مدار تلك الفترة من العام بقيمة إجمالية تجاوزت حاجز التريليون درهم حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.