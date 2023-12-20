«المركزي»: 13.9 تريليون درهم التحويلات المالية بالإمارات في 10 أشهر

(MENAFN
- Al-Bayan)
بلغ إجمالي التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 13.9 تريليون درهم خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الجاري.
وأفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي بأن الفترة المنقضية منذ بداية العام وحتى أكتوبر الماضي حققت زيادة قدرها 1.2 تريليون درهم عن اجمالي التحويلات المحققة عن كامل عام 2022 بما يعكس النشاط الملحوظ في حجم التعاملات المالية المصرفية إستنادا لتوسع نشاط قطاع الأعمال وتحويلات الافراد.
وأظهرت البيانات استقطاب التحويلات مابين البنوك الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 64% وبإجمالي 8.9 تريليون درهم بينما إختصت تحويلات الأفراد بحصة 36% وبإجمالي قارب 5 تريليونات درهم.
على صعيد أخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة 18.3 مليون شيك على مدار تلك الفترة من العام بقيمة إجمالية تجاوزت حاجز التريليون درهم حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.
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