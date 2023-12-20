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تأزم العلاقة بين مبابي وإنريكي

12/20/2023 2:30:27 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشفت وسائل إعلام فرنسية عن أن تأزم العلاقة بين المدرب لويس إنريكي واللاعب كيليان مبابي في باريس سان جيرمان.

قالت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية نقلاً عن شبكة راديو مونت كارلو إن المدرب الإسباني يفكر في الرحيل عن النادي الباريسي بعدما وصلت العلاقة مع النجم الفرنسي إلى طريق مسدود.

وذكرت: "العلاقة أصبحت متوترة للغاية بين الطرفين، في الوقت الذي لن ينوي فيه إنريكي أن يسامح مبابي على تجاوزاته ضده".

وأضافت: "سلوك الدولي الفرنسي ضد مدرب البي إس جي في المباريات الأخيرة جعل العلاقة معقدة، وسط شعور إنريكي بخيبة أمل من موقف مبابي ومردوده غير المتوقع مع الفريق".

واختتمت: "في المقابل عدم تجديد اللاعب الفرنسي عقده مع النادي يزيد من المشاكل المرتبطة بهداف كأس العالم 2022، خاصة أن جميع المؤشرات تؤكد أنه في طريقه للانضمام إلى ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي".

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