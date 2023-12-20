تأزم العلاقة بين مبابي وإنريكي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشفت وسائل إعلام فرنسية عن أن تأزم العلاقة بين المدرب لويس إنريكي واللاعب كيليان مبابي في باريس سان جيرمان.
قالت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية نقلاً عن شبكة راديو مونت كارلو إن المدرب الإسباني يفكر في الرحيل عن النادي الباريسي بعدما وصلت العلاقة مع النجم الفرنسي إلى طريق مسدود.
وذكرت: "العلاقة أصبحت متوترة للغاية بين الطرفين، في الوقت الذي لن ينوي فيه إنريكي أن يسامح مبابي على تجاوزاته ضده".
وأضافت: "سلوك الدولي الفرنسي ضد مدرب البي إس جي في المباريات الأخيرة جعل العلاقة معقدة، وسط شعور إنريكي بخيبة أمل من موقف مبابي ومردوده غير المتوقع مع الفريق".
واختتمت: "في المقابل عدم تجديد اللاعب الفرنسي عقده مع النادي يزيد من المشاكل المرتبطة بهداف كأس العالم 2022، خاصة أن جميع المؤشرات تؤكد أنه في طريقه للانضمام إلى ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي".
MENAFN20122023000151011027ID1107630805
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.