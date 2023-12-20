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متحرش جنسي.. مرشح لخوض الانتخابات الرئاسية في روسيا

12/20/2023 2:30:27 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكد القومي الروسي ليونيد سلوتسكي، الموالي للكرملين والذي رشحه حزبه الثلاثاء لخوض الانتخابات الرئاسية في آذار 2024، أن
فوز فلاديمير بوتين سيكون“ساحقاً”.

والحزب الليبرالي الديموقراطي الذي ينتمي إليه سلوتسكي هو أحد التشكيلات السياسية التي تمثل نظرياً المعارضة البرلمانية، ولكنه في الواقع يؤيد بوتين.

سلوتسكي هو أول مرشح يعين لمنافسة بوتين، ومن المتوقع أن يعيَّن بعده مرشحون آخرون تربطهم علاقة وثيقة بالرئيس الروسي.

وقال للصحافيين الثلاثاء“لن أدعو إلى التصويت ضد بوتين، التصويت لصالح سلوتسكي ولصالح الحزب الليبرالي الديموقراطي لا يعني على الإطلاق التصويت ضد بوتين”.

وأضاف“لن أستولي على أصوات من رئيس روسيا سيحقق رئيس روسيا نصرا ساحقاً” مشددا على أن“رص صفوف المجتمع حول (بوتين) غير مسبوق إطلاقا”.

وهذا النائب البالغ 55 عاماً والذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما، من أشد المؤيدين للهجوم الذي يشنه فلاديمير بوتين على أوكرانيا منذ عامين تقريباً.

وفي عام 2018، اتُهم بالتحرش الجنسي من قبل العديد من الصحافيات الروسيات.

ولم تنظر لجنة من الدوما بهذه الاتهامات التي نفاها المعني بشكل قاطع.

وتعتبر الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في آذار 2024 بمثابة إجراء شكلي بالنسبة لبوتين الذي يمسك بزمام السلطة منذ ربع قرن تقريباً، في حين تم اقصاء المعارضة إلى حد كبير وتزايدت حملات القمع منذ بداية الهجوم على أوكرانيا.

MENAFN20122023000151011027ID1107630804

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