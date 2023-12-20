علماء يكتشفون مضاداً حيوياً قوياً داخل أنف الإنسان

يستخرج العلماء عادةً المضادات الحيوية من النباتات أو من خلال استخدام الميكروبات مثل البكتيريا المنتجة للبنسلين، أو يتم إنتاجها صناعياً بشكل كامل، ولكن هذه المرة استخرجها العلماء من أنف الإنسان.

وبحسب مجلة Nature Microbiology العلمية، اكتشف علماء من جامعة توبنغن الألمانية مضادا حيويا جديدا في أنف الإنسان للبكتيريا المسببة للأمراض.

وتشير المجلة إلى أن الجزيء المسمى إبيفادين، ينتج من سلالات محددة من البكتيريا من نوع المكورات العنقودية الجلدية "Staphylococcus epidermidis"، التي توجد على الغشاء المخاطي للجدار الداخلي للأنف، وكذلك على سطح الجلد.

والإبيفادين فئة جديدة من المركبات المضادة للميكروبات التي تقتل الكائنات الحية الدقيقة لم تكن معروفة من قبل، يمكن استخدامها كهيكل رئيسي لتطوير مضادات حيوية جديدة. ويعمل الإبيفادين بفعالية ضد البكتيريا التي تتنافس مع المكورات العنقودية البشرية، وكذلك ضد البكتيريا من بيئات أخرى، مثل الأمعاء وبعض الفطريات. وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

وهذه المادة فعالة بشكل خاص ضد المكورات العنقودية الذهبية، وهي مسببات أمراض المستشفيات التي تكون خطيرة بشكل خاص عندما تصبح مقاومة لمضادات الحيوية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى إجراء مزيد من البحوث لتحديد ما إذا كان بالإمكان استخدام الإبيفادين أو مشتقاته في العلاج.

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