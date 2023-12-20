Wednesday, 20 December 2023 10:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يستقر وسط آمال خفض أسعار الفائدة في أمريكا

12/20/2023 2:30:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى الألفي دولار اليوم الأربعاء مدعومة بتوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة العام المقبل، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق من الأسبوع.

ولم تشهد أسعار الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر مسجلة 2039.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2053.20 دولار.

وأشار المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إلى أن مرحلة التشديد النقدي قد انتهت وألمح إلى أن العام المقبل قد يشهد تخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا أمس الثلاثاء إنه لا توجد "ضرورة ملحة" حاليا لخفض أسعار الفائدة بالنظر لقوة الاقتصاد.

وقال مات سيمبسون المحلل لدى سيتي إندكس إن مجلس الاحتياطي الاتحادي "يتراجع فيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة، وما لم نشهد تقريرا أضعف لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فقد يكون هناك مجال لخيبة أمل من أولئك الذين يطالبون بخفض الفائدة في مارس، وللحد من احتمالات الاتجاه الصعودي للذهب".

ويترقب المستثمرون حاليا تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر وهو المقياس المفضل لدى المركزي الأمريكي للتضخم الأساسي. ومن المقرر صدوره يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.11 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة أيضا إلى 957.41 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1225.21 دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN20122023000110011019ID1107630802

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث