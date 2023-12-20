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الإمارات تستضيف الاجتماع العاشر لـتنفيذي الاتحاد العربي للرياضة الجامعية

12/20/2023 2:30:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف دولة الإمارات اجتماع المكتب التنفيذي العاشر للاتحاد العربي للرياضة الجامعية في دورته الخامسة 2020-2026، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير المقبل.

وتتضمن أجندة الاجتماع محاور عدة تستعرض سبل تطوير الرياضة الجامعية العربية، والنهوض بها، وعرض تقرير عن انتخابات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، واعتماد البطولات المقررة في عامي 2024-2025.

كما يتضمن الاجتماع مناقشة توقيع "مذكرة تفاهم" مع الاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية، ومقر استضافة "المؤتمر العلمي"، والملتقى الطلابي العربي الثاني.

وأكد الدكتور سعيد حمد الحساني، رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، أن الاتحاد يعمل على تطوير منظومة العمل فيه، وتبني المبادرات التطويرية، للارتقاء بالرياضة الجامعية في الوطن العربي، وتعزيز مسيرتها.

وأضاف: "حريصون على أفضل الممارسات، بتضافر جهود الأعضاء، التي كان لها أثر ملموس في تحقيق المستهدفات، وسعداء بتضافر جهود أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد، وهم من صفوة خبراء الرياضة الجامعية في الوطن العربي، والدول الأعضاء واتفاقهم على موقف ثابت وراسخ خلال انتخابات الاتحادات الإفريقية والآسيوية والدولية للرياضة الجامعية في مايو ونوفمبر الماضيين، ما أسفر عن فوز المرشحين العرب بمناصب مهمة في هذه الاتحادات".

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