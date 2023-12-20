خيول الأريام تحرز ثنائية في افتتاح بطولة العرب لمربي الخيل

حققت خيول "إسطبلات الأريام" ثنائية خلال منافسات عروض اليوم الأول للنسخة الثالثة من بطولة العرب لمربي الخيل العربية المخصصة للملاك والمربين العرب، التي انطلقت أمس بالصالة الكبرى في أكاديمية بوذيب بمنطقة الختم، بمشاركة 118 من الخيول العربية من داخل الدولة وخارجها.

وتنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، دعماً لمربي الخيل العربي داخل الدولة وخارجها، ومنح المربين الفرصة لعرض إنتاجهم في بطولة تصنيف "C" دولي وفقاً للوائح "الإيكاهو".

واستهلت ثنائية إسطبلات الأريام "الأريام بهجة" التي تصدرت فئة "الفلوات" القسم "أ"، محققة 91.35 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "ايه ال رجوة" لعلان محمود علان، محققة 91.15 نقطة، وثالثة "ام كيه كتارا" لمحسن حسين، محققة 90.30 نقطة.

وتصدرت القسم "ب" المهرة "سحايب غلفا" لسعود الشريقي، محققة 90.90 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "ظبية الزبير" للشيخ سلطان بن محمد آل ثاني، محققة 90.80 نقطة، وثالثة "الأريام علا" لإسطبلات الأريام، محققة 90.80 نقطة.

وأحرزت "الأريام خوالي" المركز الأول في شوط المهرات عمر 2 و3 سنوات "أ"، محققة 91.85 نقطة، تلتها في المركز الثاني رفيقتها في الإسطبل "الأريام سحايب"، محققة 91.70 نقطة، وثالثة "روابي الزبير" للشيخ خالد بن سلطان بن عبد الله آل ثاني، محققة 91.30 نقطة.

وفازت "القيثارة ار سي" للخيالة السلطانية العمانية، بالمركز الأول في القسم "ب"، محققة 92.20 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "اي اس ميزان" للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، محققة 91.85 نقطة، وثالثة "دي تيماء" لمربط دبي، محققة 91.80 نقطة.

وتألقت "اي اس سلمة" للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، خلال منافسات فئة الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق "أ"، وأحرزت المركز الأول محققة 92.60 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني "البراقة الخامسة" لمربط عجمان، محققة 91.45 نقطة، وثالثة "دي ريمه" لمربط دبي، محققة 91.20 نقطة.

واعتلت "دي غالية" لمربط دبي صدارة القسم "ب"، محققة 92.65 نقطة، تلتها في المركز الثاني رفيقتها "دي جودي" التي حققت 92.45 نقطة، وثالثة "اي اس بسمه" للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، محققة 91.95 نقطة.

وبرز في أول أشواط الخيول الذكور المهر "نيال الفراس" لفراس فؤاد، متصدراً فئة "الافلاء" القسم "أ"، محققاً 91.00 نقطة، وجاء بالمركز الثاني "كيه ايه ناير" لخالد غانم، محققاً 90.70 نقطة، وثالثاً "نقي الزبير" للشيخ سلطان بن محمد آل ثاني، محققاً 90.25 نقطة.

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