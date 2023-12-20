بلع لسان وارتجاج في المخ.. مباراة مصرية تتحول إلى حرب شوارع (صور)

شهدت مباراة الزمالك المصري وفيوتشر بالجولة 16 من بطولة الجمهورية (دوري الشباب)، التي انتهت بالتعادل السلبي، أمس الثلاثاء، إصابات خطيرة تعرض لها بعض لاعبي الفريق الأبيض، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعرض ثنائي الزمالك هشام محمد ويوسف حمادة، لإصابة هي الأخطر في ملاعب كرة القدم وهي بلع اللسان، وأُنْقِذ فوراً ومن ثم تم نقله إلى المستشفى، وفي المباراة نفسها، تعرض زميلهما أنس وائل لكدمة في الركبة، أما اللاعب الرابع علي نوفل تعرض للضرب مما نتج عن ذلك قطعاً في الحاجب وخضوعه لعملية جراحية.

وقال محمد عبد الله المدير الفني لفريق الشباب بنادي الزمالك مواليد 2005، إن هشام محمد ويوسف حمادة حالتهما غير مستقرة، مشيراً إلى أنه وُضِعَا تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة.

وأضاف

أن الإصابات التي تعرض لها لاعبو الزمالك كانت متعمدة من قبل نظائرهم في فريق فيوتشر، مشيراً إلى أن أداء الحكم كان عليه علامات استفهام.

ومن جانبه، كشف الدكتور وليد عبد الرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين بنادي الزمالك، تفاصيل الإصابات التي تعرض لها رباعي فريق 2005، حيث قال إن يوسف حمادة حارس مرمى الفريق تعرض لكدمة قوية في الرأس أدت إلى بلع لسانه وحدوث ارتجاج متوسط بالمخ.

وأضاف عبد الرحمن، أن هشام فؤاد مدافع فريق 2005، تعرض أيضاً لكدمة قوية في الرأس أدت إلى بلع اللسان وارتجاج في المخ وفقدان مؤقت للوعي، وفيما يخص إصابة علي نوفل الظهير الأيمن للفريق، أكد وليد عبد الرحمن أن اللاعب تعرض لجرح قطعي عميق في الوجه وبالتحديد عند منطقة الحاجب، نتيجة التحام قوي مع لاعب فيوتشر، وأُجْرِيَت عملية جراحية له احتاجت إلى 20 غرزة.

واختتم رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين تصريحاته مؤكداً أن أنس وائل الجناح الهجومي لفريق 2005 تعرض لإصابة في الركبة ولم يستكمل المباراة.

وفي الشأن نفسه، أعرب حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن غضبة الشديد بشأن ما حدث في المباراة، حيث قال خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار: "هناك ثنائي تعرض لبلع اللسان ولاعب أصيب بارتجاج في المخ وآخر تعرض للإصابة بشرخ في الركبة، وتم عمل 20 غرزة للاعب الرابع في حاجبه".



وزاد: "حكم المباراة إسلام القماش لم يخرج أي بطاقة للمنافس، لذلك سوف نقدم تقارير طبية وإن كنت أشك في الحصول على حقوقنا، والكرة في مصر أصبحت عشوائية وغير احترافية".





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