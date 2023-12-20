Wednesday, 20 December 2023 10:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح يؤدي اليمين أمام مجلس الأمة

12/20/2023 2:30:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا للكويت، في جلسة مجلس الأمة الخاصة التي عقدت اليوم الأربعاء عملا بالمادة (60) من الدستور.

واستنادا إلى المادة (60) من الدستور الكويتي "يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين".

وكان مجلس الوزراء قد نادى في اجتماع استثنائي السبت الماضي بحضرة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.

ويعد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رعاه الله الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الذي انتقل إلى جوار ربه السبت الماضي.

وقد نعى الديوان الأميري يوم السبت الماضي ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب

الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة الأمير الراحل

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه داعيا الله عز وجل أن يتغمد

الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN20122023000110011019ID1107630797

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث