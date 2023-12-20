حديث بين حوت وعلماء استمر لـ20 دقيقة

MENAFN - Khaberni) خبرني - تمكن علماء من إجراء محادثة غير مسبوقة مع «الحوت الأحدب» بلغته الخاصة، وهو ما يفتح الباب أمام التواصل بين الإنسان والكائنات. وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة PeerJ تعاون علماء من جامعة كاليفورنيا في ديفيس، ومؤسسة ألاسكا للحيتان، وSETI (البحث عن الذكاء خارج الأرض)، من أجل التواصل مع الحيتان، حسب «روسيا اليوم». وفي التجربة التي وصفت بالتاريخية، أجرى الفريق محادثة، مدتها 20 دقيقة مع حوت أحدب يُدعى «توين» بلغتها الخاصة. وأبحر العلماء بقارب قبالة سواحل ألاسكا، وقاموا بتشغيل ما يسمى «مكالمة الاتصال» في المحيط لمعرفة ما إذا كانت أي حيتان ستستجيب.





يشار إلى أن مكالمات الاتصال تشبه التحية البشرية، وقالت المؤلفة الرئيسية بريندا ماكوان، الأستاذة في كلية الطب البيطري بجامعة كاليفورنيا في ديفيس، لموقع بيزنس إنسايدر: إن الحيتان تستخدمها لاستدعاء الحيتان الأخرى، أو إعلام بعضها البعض بمكان وجودها. من جانبه قال فريد شارب، المؤلف المشارك والباحث الرئيسي في مؤسسة ألاسكا للحيتان: «إنها واحدة من الإشارات الأكثر شيوعاً ضمن ذخيرة الصوت الاجتماعي للحوت الأحدب».

ووفق المصدر فقد سبح الحوت «توين» نحو القارب وقام بالدوران حوله، وخلال 20 دقيقة التالية أطلق العلماء نفس مكالمة الاتصال 36 مرة مختلفة على فترات متفاوتة، واستجاب توين للمكالمة في كل مرة. وأوضحت المؤلفة الرئيسية بريندا ماكوان: «إذا انتظر العلماء 10 ثوانٍ قبل إعادة الاتصال بتواين، فإنها بدورها ستنتظر 10 ثوانٍ قبل الرد». وأضافت: إن «هذا النوع من المطابقة الفاصلة يشير إلى أن توين كان منخرطاً في تبادل متعمد».