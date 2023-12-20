أكسيوس: إسرائيل عرضت وقف الحرب على غزة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح المحتجزين

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-أفاد موقع“أكسيوس” أن إسرائيل عرضت“وقف القتال في غزة” لمدة أسبوع واحد على الأقل كجزء من صفقة جديدة لحمل حماس على إطلاق سراح أكثر من ثلاثين رهينة تحتجزهم الحركة، حسبما قال مسؤولان إسرائيليان ومصدر آخر مطلع على الوضع.

وهذا هو أول اقتراح تقدمه إسرائيل منذ انهيار اتفاق الشهر الماضي الذي أدى إلى وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام والإفراج عن أكثر من 100 من المحتجزين.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الاقتراح يظهر أن إسرائيل مصممة على إعادة إطلاق مفاوضات جادة من أجل إطلاق سراح المزيد من المحتجزين، حتى مع قول حماس إنها لن تستأنف المفاوضات طالما استمر القتال.

وقالت مصادر إن حماس لا تزال تحتجز على الأقل 130 إسرائيلياً في غزة في حين قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إن من بينهم ثمانية أمريكيين.

وأكد مسؤولون إسرائيليون أنّ رئيس الموساد ،ديفيد بارنيا برنيع،

قدم اقتراحًا إسرائيليًا حول كيفية إعادة إطلاق المحادثات حول صفقة جديدة لتأمين إطلاق سراح مجموعة مكونة من حوالي 40 محتجزاً.

وبحسب ما ورد في تقرير“أكسيوس” ، فإن المجموعة تضم

جميع النساء المحتجزات، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وغيرهم من المحتجزين المرضى أو المصابين بجروح خطيرة ويحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

وكجزء من الاقتراح، قالت إسرائيل إنها ستوافق على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة أسبوع على الأقل.

وفي الاتفاق السابق،

وافقت إسرائيل على وقف هجماتها في غزة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح 80 من المحتجزين.

واقترحت إسرائيل، أيضًا، أنها قد تطلق سراح الأسرى الفلسطينيين، الذين تم“إدانتهم”

بارتكاب هجمات أكثر خطورة على إسرائيل من أولئك الذين تم إطلاق سراحهم في الصفقة السابقة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنّ هناك العشرات من المعتقلين الفلسطينيين من كبار السن أو المرضى، ويمكن إطلاق سراحهم كجزء من صفقة إنسانية.

وقال المسؤولون الإسرائيليون والمصدر المطلع على المحادثات إن رئيس الوزراء القطري،

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نقل خلال الاجتماع في وارسو موقف حماس بأنه يتعين على إسرائيل وقف هجماتها قبل بدء أي مفاوضات بشأن الرهائن.

ورد برنيع بأنه إذا أرادت حماس أن تتوقف الحرب، فعليها أن تلقي سلاحها وتسليم قادتها في غزة الذين كانوا مسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.