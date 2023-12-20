ماليزيا تعاقب إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) كوالالمبور/PNN- أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الأربعاء، أن ماليزيا ستمنع شركة الشحن الإسرائيلية ZIM من الرسو في أي من موانئها.

وقال رئيس الوزراء في بيان "هذا القرار هو رد على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية".

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سمح عام 2002 للسفن المملوكة لهذه الشركة بالرسو في ماليزيا وفي عام 2005، منح مجلس الوزراء في ذلك الوقت الإذن للسفينة بالرسو في ماليزيا، إلا أن الحكومة الحالية قررت إلغاء جميع قرارات مجلس الوزراء السابقة.

وأكد رئيس الوزراء أن ماليزيا واثقة من أن هذه القرارات لن تؤثر سلبا على الأنشطة التجارية لماليزيا.

وشركة "ZIM Integrated Shipping Services Ltd"، والمعروفة أيضا باسم ZIM، هي شركة شحن دولية إسرائيلية مدرجة في البورصة وواحدة من أفضل 20 شركة شحن عالمية.