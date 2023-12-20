نائبة بالكنيست الإسرائيلي: نتنياهو أصبح“حجرا” في عنق الدولة ويجب إقالته

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- دعت النائبة بالكنيست الإسرائيلي عن حزب“هناك مستقبل” ميراف كوهين، الثلاثاء، إلى ضرورة إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووصفته بأنه“حجر” في عنق الدولة.

وقالت كوهين في مقطع فيديو بثته على حسابها عبر منصة“إكس”:“يؤلمني أن أقول هذه الكلمات في منتصف الحرب، لكن يبدو أنه لا يوجد خيار آخر”.

وأضافت:“عندما يفشل رئيس الوزراء (نتنياهو) ويستمر في الفشل والإفشال، وعندما يثبت أنه غير مؤهل للمنصب، وأنه الشخص الخطأ في المكان الخطأ، وفي الوقت الخطأ، يجب استبداله على الفور”.

وتابعت:“علّمنا ذلك البريطانيون، الذين استبدلوا رئيس وزرائهم نيفيل تشامبرلين في 10 مايو 1940، بعد حوالي 9 أشهر من اندلاع الحرب العالمية الثانية”.

وأشارت إلى أن“هناك من سيقول: هذا ليس الوقت المناسب”، لكن لو لم يحل تشرشل محل تشامبرلين أثناء الحرب، وأنشأ حكومة وحدة في بريطانيا، فكيف كان سيبدو العالم اليوم؟ نتنياهو فاشل”.

واعتبرت أن نتنياهو فشل في التعامل مع ملف الإسرائيليين الذين أخلوا منازلهم في الجنوب والشمال بعد الحرب، مضيفة أن“موازنة 2023 التي نهبت فيها الخزينة العامة لصالح بقاء الائتلاف الحاكم، هي موازنة فاشلة ضد الأمن”.

وأوضحت أن“نتنياهو، كرئيس للوزراء، أصبح حجر رحى في عنق الدولة والمجتمع الإسرائيلي”.

وتابعت:” أصدقائي في الليكود (يرأسه نتنياهو)، الوزراء وأعضاء الكنيست: يرونه يتهرب من المسؤولية، ويشغل آلة السم ضد الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام) وأهالي المختطفين”.

وعن العلاقات مع واشنطن، قالت كوهين إن نتنياهو“يدفع باتجاه المواجهة مع حليفتنا الكبيرة الولايات المتحدة”.

وختمت كلمتها بالقول:“هل يوجد بينكم من يقول لنتنياهو: باسم الله ارحل؟”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال زعيم المعارضة يائير لبيد متطرقا للفشل الإسرائيلي في توقع الهجوم الذي شنته حركة“حماس”:“التهديد على دولة إسرائيل ظهر في تقارير المخابرات، ورئيس الوزراء لم يفعل شيئا لأنه لم يكن مستعدا لذلك، لقد كان مشغولا بأشياء أخرى. وهنا تبدأ المأساة”، وفق ما نقلت عنه صحيفة“يديعوت أحرونوت” العبرية.

والأحد، قال لبيد لـ”يديعوت أحرونوت” أيضا إن نتنياهو لا يمكنه الاستمرار في منصب رئيس الوزراء، بعد ما“فقد ثقة الشعب والجيش والعالم”، مشيرا إلى أنه“من الممكن إجراء انتخابات خلال الحرب”.

ويتعرض نتنياهو إلى انتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشل التنبؤ المسبق بهجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي، وطريقة تعامله مع قضية المحتجزين في القطاع.