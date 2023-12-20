الصحة العالمية تحذر من مخاطر وباء كبير وحالة جوع حقيقية في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر انتشار وباء بقطاع غزة، في ظل تدهور المنظومة الصحية هناك.

وقالت المتحدثة باسم "الصحة العالمية"، مارغريت هاريس، إن وضع المنظومة الصحية في غزة "يزداد سوءا"، وإن هناك "مخاطر من وباء كبير" دون أن تحدد نوعه، مؤكدة وجود أدلة ومؤشرات على ذلك.

وأشارت إلى نزوح قرابة مليون طفل في غزة، محذرة من وجود "مخاطر كبيرة" بشأن انتشار الأمراض بينهم.

وأعربت عن قلق المنظمة من تعرض الأطفال على وجه الخصوص، للوباء.

وأوضحت أن الأجواء باردة وممطرة في غزة، مردفة: "نرى بأن هناك حالة جوع حقيقية. و90 بالمئة من الناس لا يملكون الطعام أو لا يعلمون من أين يحصلون على الطعام الكافي".

ونوهت بعدم تمكن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من تقديم خدمات الإسعاف في شمالي غزة، وبالتالي عدم قدرتها على مداواة المصابين.

وأفادت بأن 8 من أصل 36 مستشفى في غزة تقدم حاليا خدماتها بشكل جزئي، مشيرة في الوقت نفسه إلى صعوبات في إيصال المستلزمات الطبية إلى هذه المشافي.

وأكدت هاريس، على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 19667 قتيلا ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".