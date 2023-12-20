نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته بحجة انشغاله بالحرب

MENAFN - Palestine News Network ) :facebook sharing buttontwitter sharing buttonsnapchat sharing buttonwhatsapp sharing buttonmessenger sharing buttontelegram sharing buttonprint sharing buttonemail sharing button

القدس - "القدس" دوت كوم

يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تأجيل جلسات محاكمته بقضايا فساد بزعم انشغاله في إدارة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، بحسب ما أفادت القناة 13 الإسرائيلية في نشرتها المسائية، اليوم الثلاثاء.





وذكر التقرير أن نتنياهو توجه إلى النيابة العامة الإسرائيلية بطلب لتأجيل بعض جلسات الاستماع إلى شهود مركزيين في جلسات محاكمته بتهم فساد، وذلك في رسالة بواسطة محامي نتنياهو، عميت حداد.





وجاء في الرسالة أن نتنياهو يطالب بـ"تأجيل جلسة الاستماع لبعض الشهود (في قضايا الفساد التي يحاكم فيها)، لأن رئيس الحكومة، على حد زعمه، "لن يتمكن من الاستعداد لاستجواب هؤلاء الشهود قبل نهاية الحرب".