فرصة للبيع .. قفزة كبيرة بأسعار الذهب في الأردن اليوم

فرصة للبيع .. قفزة كبيرة بأسعار الذهب في الأردن اليوم
التاريخ
12/20/2023 2:16:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
ارتفعت اسعار الذهب بالأردن اليوم الاربعاء بمقدار نصف دينار ، حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الى 41.4 للبيع للمواطنين مقابل 39.7 للشراء منهم
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 36.9 للبيع للمواطنين مقابل 33.9 للشراء منهم وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات
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