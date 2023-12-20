تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية بـ 400 نقطة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الأربعاء، بنحو 400 نقطة، بعد أن أغلقت على ارتفاع ملحوظ يوم أمس الثلاثاء، فيما ارتفع النفط الأميركي الخام.



وانخفض مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، نحو 230 نقطة ليتراجع الى 35233 نقطة، كما انخفض مؤشر (S&P500) أكثر من 30 نقطة ليتراجع الى 4486 نقطة.



أما مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، فانخفض أيضا أكثر من 145 نقطة ليتراجع الى 13848 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000) عند 1942 نقطة بعد انخفاض 15 نقطة تقريبا عن أمس الثلاثاء.



إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" ليصل الى 83 دولارا للبرميل الواحد.

بترا