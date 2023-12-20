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الصفدي يؤكد لبلينكن ضرورة وقف العدوان على غزة

12/20/2023 2:16:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء أمس الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تابع خلاله الوزيران المحادثات التي أجرياها في واشنطن مؤخراً في إطار الزيارة التي قام بها الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.
وأكد الصفدي ضرورة وقف العدوان على غزة، وضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بإيصال المساعدات الإنسانية بشكلٍ كافٍ ومستدام وفوري إلى القطاع. وحذر أيضاً من خطورة الوضع في الضفة الغربية.
وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة وتسهيل دخولها إلى غزة، والتزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام الدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين.
وتناول الاتصال الجهود المبذولة لمنع توسع الحرب، وضمان حماية المدنيين، ووقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية.




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