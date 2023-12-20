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سفير إسرائيل لدى واشنطن: مستعدون لوقف القتال مقابل الإفراج عن أكبر عدد من الرهائن

12/20/2023 2:16:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة لـ "سي إن إن" إن إسرائيل مستعدة لوقف القتال في غزة "مقابل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن".

ونقلت قناة 12 الإسرائيلية بتصريحات مسبقة أن تل أبيب تدرس وقفا طويلا لإطلاق النار في قطاع غزة من أجل إتاحة المجال أمام حركة حماس لجمع المحتجزين.
من جانب آخر، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قتل المحتجزين الثلاثة بنيران الجيش في غزة يوم الجمعة الماضي "يعود للتقصير بنقل معلومات استخباراتية للجنود بالميدان".

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