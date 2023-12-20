سفير إسرائيل لدى واشنطن: مستعدون لوقف القتال مقابل الإفراج عن أكبر عدد من الرهائن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة لـ "سي إن إن" إن إسرائيل مستعدة لوقف القتال في غزة "مقابل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن".
ونقلت قناة 12 الإسرائيلية بتصريحات مسبقة أن تل أبيب تدرس وقفا طويلا لإطلاق النار في قطاع غزة من أجل إتاحة المجال أمام حركة حماس لجمع المحتجزين.
من جانب آخر، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قتل المحتجزين الثلاثة بنيران الجيش في غزة يوم الجمعة الماضي "يعود للتقصير بنقل معلومات استخباراتية للجنود بالميدان".
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