ابنة الـ 17 سنة تمزقت فروة رأسها وهذا هو مصيرها في البرازيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيبت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا خلال ركوب سيارة الكارتينغ حيث تم سلخ فروة رأسها أثناء احتفالها بعيد ميلاد صديقتها .

وفي التفاصيل، تمزقت فروة رأس هيلويزا كريستينا هيليودورو بنسبة 80٪ وفقًا للمسعفين بعد أن علق شعرها في محرك سيارة الكارتينغ في بانوا بالبرازيل، في 10 كانون الأول، ومما زاد الأمور سوءًا بالنسبة للشابة، أن الجراحين لم يتمكنوا من خياطة شعرها مرة أخرى لأن الوصول إلى المستشفى استغرق وقتًا طويلاً.

وقالت والدتها إليزابيث: "لقد تم شد شعرها بواسطة محرك السيارة، وعانت من سلخ فروة الرأس، وفقدت 80% من فروة رأسها، وهي اليوم بحاجة إلى دعم طبي، وهي حاليا في المستشفى".

وأضافت إليزابيث: "لقد تم إنقاذها من قبل الأشخاص الذين كانوا يشاركون في السباق... لقد استغرقت المساعدة وقتًا طويلاً. وكانت تنزف لمدة 30 دقيقة تقريبًا."

واستغرقت هيلويزا وقتًا طويلاً لتلقي العلاج، وأصبحت أنسجة فروة رأسها متضررة جدًا بحيث لا يمكن خياطتها مرة أخرى بنجاح.

وأضافت أن الحادثة سببت لابنتها أكثر من مجرد أضرار جسدية.

لبنان 24