ابنة الـ 17 سنة تمزقت فروة رأسها وهذا هو مصيرها في البرازيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيبت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا خلال ركوب سيارة الكارتينغ حيث تم سلخ فروة رأسها أثناء احتفالها بعيد ميلاد صديقتها .
وفي التفاصيل، تمزقت فروة رأس هيلويزا كريستينا هيليودورو بنسبة 80٪ وفقًا للمسعفين بعد أن علق شعرها في محرك سيارة الكارتينغ في بانوا بالبرازيل، في 10 كانون الأول، ومما زاد الأمور سوءًا بالنسبة للشابة، أن الجراحين لم يتمكنوا من خياطة شعرها مرة أخرى لأن الوصول إلى المستشفى استغرق وقتًا طويلاً.
وقالت والدتها إليزابيث: "لقد تم شد شعرها بواسطة محرك السيارة، وعانت من سلخ فروة الرأس، وفقدت 80% من فروة رأسها، وهي اليوم بحاجة إلى دعم طبي، وهي حاليا في المستشفى".
وأضافت إليزابيث: "لقد تم إنقاذها من قبل الأشخاص الذين كانوا يشاركون في السباق... لقد استغرقت المساعدة وقتًا طويلاً. وكانت تنزف لمدة 30 دقيقة تقريبًا."
واستغرقت هيلويزا وقتًا طويلاً لتلقي العلاج، وأصبحت أنسجة فروة رأسها متضررة جدًا بحيث لا يمكن خياطتها مرة أخرى بنجاح.
وأضافت أن الحادثة سببت لابنتها أكثر من مجرد أضرار جسدية.
لبنان 24
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