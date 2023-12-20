مدعوون لإجراء مقابلات شخصية واستكمال إجراءات التعيين - أسماء

مدعوون لإجراء مقابلات شخصية واستكمال إجراءات التعيين - أسماء
التاريخ
12/20/2023 1:12:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت عدداً من الوزارات والمؤسسات الرسمية والبلديات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية واستكمال إجراءات التعيين.
وتاليا التفاصيل :
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