الأمن يحذر سالكي الطريق الصحراوي

MENAFN - Al Wakeel News)قال مندوب الدوريات الخارجية اليوم بأن حركة المرور نشطة وانسيابية على جميع الطرق الخارجية، خاصة باتجاه العاصمة.



وأشار مندوب الدوريات الخارجية في التقرير المروري إلى أنه يتم التعامل حاليا مع تعطل مركبة على الطريق الصحراوي - طلوع النقب باتجاه عمان، حيث تعطلت المركبة وكانت محملة بالزيوت ما أدى إلى انسكابها.

ونوه السائقين الذين يستخدمون الطريق الصحراوي بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، نظرًا لتعطل المسرب الأيمن، واشار ان الدوريات في الموقع لتقديم النصح والإرشاد

