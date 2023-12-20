الأمن يحذر سالكي الطريق الصحراوي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مندوب الدوريات الخارجية اليوم بأن حركة المرور نشطة وانسيابية على جميع الطرق الخارجية، خاصة باتجاه العاصمة.
وأشار مندوب الدوريات الخارجية في التقرير المروري إلى أنه يتم التعامل حاليا مع تعطل مركبة على الطريق الصحراوي - طلوع النقب باتجاه عمان، حيث تعطلت المركبة وكانت محملة بالزيوت ما أدى إلى انسكابها.
ونوه السائقين الذين يستخدمون الطريق الصحراوي بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، نظرًا لتعطل المسرب الأيمن، واشار ان الدوريات في الموقع لتقديم النصح والإرشاد
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