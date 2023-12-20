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إعلام أمريكي يكشف دور الاستخبارات التركية في التوسط بالنزاعات وتبادل الرهائن

12/20/2023 1:12:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الضوء على دور الاستخبارات التركية "الهام" في الوساطات بالنزاعات وتبادل الرهائن.
وقالت الصحيفة إن "الدول المعادية احتجزت لأول مرة منذ سنوات الحرب الباردة عددا كبيرا من المواطنين الأمريكيين لأغراض المساومة".
وأكدت أن "الاستخبارات التركية لعبت دورا مهما في المفاوضات لتبادل الرهائن" (بين روسيا والولايات المتحدة) في بدايات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضافت أن عملية التبادل بين واشنطن وموسكو جرت في مطار أسينبوغا بالعاصمة أنقرة في 27 أبريل 2022، لافتة إلى أن تركيا لعبت دورا مهما فيما بعد في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
وفي تصريحات أدلى بها للصحيفة، قال مسؤول تركي (لم تذكر اسمه) أن دبلوماسية الاستخبارات التركية تعتمد بشكل كامل على الثقة.
وأوضح أن تركيا تقع في مركز دول الوساطة في الشرق الأوسط بفضل زيادة نفوذها الدبلوماسي من خلال استضافتها لعمليات تبادل الأسرى ومحادثات السلام والمفاوضات الخلفية.
وشددت الصحيفة على أن الاستخبارات التركية لعبت مؤخرا في مفاوضات التبادل بين حماس وإسرائيل.
وإثر ذلك، وبناء على تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان، أجرى رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن لقاءات مع ممثلي حماس فضلا عن نظرائه من قطر ومصر والسعودية والإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

روسيا اليوم

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