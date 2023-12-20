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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في اشتباكات جنوب قطاع غزة

12/20/2023 1:11:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط في اشتباكات بجنوب قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أقر أمس الثلاثاء بمقتل ضابط وجندي من وحدة "يهلوم" بعد إعلانه مقتل 7 من جنوده في المعارك الدائرة بالقطاع، مما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 137، وفق الأرقام الإسرائيلية المعلنة.


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