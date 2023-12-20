الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في اشتباكات جنوب قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في اشتباكات جنوب قطاع غزة
التاريخ
12/20/2023 1:11:41 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط في اشتباكات بجنوب قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال أقر أمس الثلاثاء بمقتل ضابط وجندي من وحدة "يهلوم" بعد إعلانه مقتل 7 من جنوده في المعارك الدائرة بالقطاع، مما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 137، وفق الأرقام الإسرائيلية المعلنة.
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