اصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في اليامون غرب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- أصيب شابان بالرصاص، خلال اقتحام قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، بلدة اليامون غرب جنين. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من منازل المواطنين، حيث تم محاصرة أحد المنازل ودعوة احد الشبان لتسليم نفسه بحارة زايد.
في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال التي اطلقت الرصاص وقنابل الغاز ما اسفر عن اصابة شابين بالرصاص، بحسب ما أوردته مصادر محلية
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