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البحرين تستضيف اجتماع الدورة الخمسين للجنة المعنية بالأعاصير المدارية

12/20/2023 1:06:21 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تستضيف وزارة المواصلات والاتصالات متمثلة في شؤون الطيران المدني، بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، اجتماع الدورة الخمسين للجنة المعنية بالأعاصير المدارية التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، الذي يعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر الجاري، بحضور محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، والدكتور عبدالله المندوس رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والدكتور أيمن غلام الرئيس الحالي للجنة المعنية بالأعاصير المدارية.
وبهذه المناسبة، أكد وزير المواصلات والاتصالات أهمية مواصلة تعزيز الجهود من أجل التصدي لظواهر التغيرات والتقلبات الجوية، والحد من تأثيراتها عن طريق وضع الخطط الاستباقية للتعامل الأمثل معها في حال حدوثها.
وأضاف الكعبي أن طاقما من المختصين المؤهلين بإدارة الأرصاد الجوية يعمل على إصدار التحذيرات والإنذارات المبكرة من التقلبات الجوية الشديدة من خلال استخدام التقنيات الذكية في الرصد والتوقعات مثل الاستشعار عن بُعد ونماذج التوقعات العددية عالية الدقة ومنظومة الإنذار المبكر.
من جانبه، أكد خالد حسين ياسين مدير إدارة الأرصاد الجوية، الممثل الدائم لمملكة البحرين لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن من أهم أهداف اللجنة تعزيز وتخطيط وتنفيذ التدابير الرامية للحد من الخسائر الناجمة عن الأعاصير المدارية والفيضانات المرتبطة بها في خليج البنغال وبحر العرب.
وقال إن الدورة ستشهد استعراض مفصل للأحداث الفعلية لموسم الأعاصير الماضي وتأثير تلك الأعاصير المدارية، كما سيتم خلال الجلسات مراجعة ومناقشة سبل التنسيق ودعم الجهود الوطنية للتنبؤ الموسمي للأعاصير والاستعداد لها والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مواجهتها.
وتشمل عضوية اللجنة المعنية بالأعاصير الاستوائية البلدان المتأثرة بتلك الأعاصير في خليج البنغال وبحر العرب كل من: بنغلاديش، والهند، والمالديف، وميانمار، وعمان، وباكستان، وسريلانكا، وتايلند، واليمن.
الجدير بالذكر أن هذه الدورة تعد الذكرى الخمسين منذ تأسيسها، وتستضيفها مملكة البحرين للمرة الثالثة حيث تم استضافة الدورة مسبقاً في 2008 و2017.

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