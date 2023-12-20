نيسان أريا تفوز بتصنيف "أفضل خيار للسلامة+" من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة لعام 2023

(MENAFN
- Edelman)
دبي، الإمارات العربية المتحدّة (19 ديسمبر 2023) – حصلت نيسان أريا 2023، السيارة الأكثر تطوراً من نيسان على الإطلاق، على تصنيف "أفضل خيار للسلامة+" من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) للمركبات التي تم تصنيعها بعد مارس 2023، وهو أعلى تصنيف يمنحه المعهد، وذلك بناء على أدائها القويّ في اختبارات التصادم، وتقييمات المصابيح الأمامية وقدرات تكنولوجيا منع التصادم.
وللحصول على تصنيف "أفضل خيار للسلامة+" ينبغي أن تنال المركبات التي يختبرها معهد التأمين للسلامة على الطرق تقدير "جيد" في اختبارات التصادم الصغيرة من جانبي السائق والراكب، واختبارات التداخل الأمامي المعتدل الأساسية، واختبارات التصادم الجانبية المعدّلة، وأن تتميز المركبات بمصابيح أمامية "جيدة" أو "مقبولة" في جميع الطرازات، وأن تحصل على تقييمات "متقدمة" أو "متفوقة" في الاختبارات النهارية والليلية لأنظمة منع الاصطدام الأمامي للسيارة مع المشاة.
وفي عام 2023، عزّز معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة معاييره الخاصة بالتصنيف، لذا يجب على المركبات الحاصلة على تصنيف "أفضل خيار للسلامة"، أو "أفضل خيار للسلامة+" أن تظهر مستوى أعلى في أداء السلامة. وتشمل المتطلبات الجديدة اختباراً معدّلاً للصدمات الجانبية تخضع خلال المركبات لطاقة صدمة أكبر بنسبة 82% من الاختبار الأصلي، مع اختبار إضافي ليلي لمنع الاصطدام الأمامي للمركبة مع المشاة، بالإضافة إلى متطلبات أكثر تشدّداً تتعلق بالمصابيح الأمامية.
وبمناسبة حصول أريا على التصنييف الجديد، قال مايكل كوليران، نائب الرئيس الأول للتسويق والمبيعات في الولايات المتحدة: "تمثل أريا أفضل ما في هندسة نيسان المتقدمة، ويؤكد هذا التقدير الذي حظيت به من أبرز وكالات السلامة الرائدة في قطاع السيارات صحّة تركيزنا المستمر على تقديم أحدث ابتكارات السلامة في السوق. ومع حصول أريا على تصنيف "أفضل خيار للسلامة+" من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة وفق معايير عام 2023 الأكثر تشدّداً، سيحظى المستخدمون بمزيد من راحة البال عند اختيار سياراتهم الجديدة من نيسان أريا".
ويضمّ درع السلامة 360 في نيسان أريا 2023 مجموعة مزايا الأمان الستّ النشطة وهي؛ نظام الفرملة الطارئة الأوتوماتيكي المزوّد بخاصية استشعار المشاة، ونظام التحذير في المناطق العمياء، ونظام التنبيه عند الرجوع للخلف، ونظام التدخل لمنع مغادرة حارة السير، ونظام المساعدة بالضوء العالي، ونظام الفرملة الخلفية الأوتوماتيكية. كما زوّدت جميع طرازات أريا بمزايا قياسية تشمل مصابيح LED الأمامية الكاملة والمصابيح الأمامية الأتوماتيكية الذكية ومساعد الضوء العالي.
كما تشتمل مجموعة تكنولوجيا مساعدة السائق في نيسان أريا أيضًا على عدة أنظمة، منها نظام للمساعدة في التوجيه، ونظام التحكّم الذكي في تثبيت السرعة للقيادة على الطرق السريعة، كما يتوفر نظام يعمل عند تفعيله على تشغيل التوجيه والتسارع والفرملة ونقل الحركة للمساعدة في توجيه السيارة إلى موقع ركن السيارة.
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