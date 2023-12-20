سينابون الإمارات تطلق عروضها الموسمية بمناسبة الأعياد
التاريخ
12/20/2023 12:56:38 AM
(MENAFN
- Click On Group) أطلقت علامة سينابون الشهيرة مجموعة من العروض الخاصة بمناسبة موسم الأعياد في مختلف فروعها المنتشرة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى 14 يناير 2024. فقد أطلقت تشكيلة رائعة من السينابون في تصاميم خاصة بالأعياد المجيدة. كما أضافت 3 مشروبات خاصة خلال هذا الموسم من الشوكولاتة الساخنة، والمينت الموكا لاتيه والمكارا لاتيه التي تقدم ساخنة أو باردة مع المارشميلو وبعض الزينة.
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