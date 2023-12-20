تخصيص ريع «عطايا» لحملة «تراحم من أجل غزة»

أعلنت حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، رئيسة لجنة عطايا العليا، عن إطلاق الدورة الـ13 لمبادرة ((عطايا))، التي يصاحبها معرض من 15 حتى 20 يناير المقبل في مركز أبوظبي للمعارض ((أدنيك)) ـ قاعة المارينا.

وأكدت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان أن التحديات الإنسانية الراهنة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة تتطلب تفعيل الشراكات لتعزيز مجالات التضامن مع أصحاب الحاجات وتلمس احتياجاتهم.

وأوضحت أن هذا التوجه جعل ((عطايا)) منسجماً مع الرسالة الإنسانية العالمية التي تضطلع بها الإمارات، في ظل القيادة الرشيدة، حتى أصبحت الإمارات واحدة من أهم الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على مستوى العالم.

جاء ذلك، خلال كلمة سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، والتي ألقاها نيابة عن سموها، راشد مبارك المنصوري الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس، بمقر الهيئة في أبوظبي للإعلان عن الدورة الـ13 لعطايا.

وقالت سموها: لقد ساهم ((عطايا)) خلال السنوات السابقة في إيجاد حلول جذرية شملت العديد من القضايا الإنسانية المهمة في مجالات مختلفة، صحية وتعليمية واجتماعية وغيرها من المجالات الخدمية الأخرى، ونفذت في هذا المجال مشاريع حيوية في العديد من الدول التي استفاد منها أكثر من مليون فرد، ومن هذا المنطلق كان لا بد من المضي قدماً في هذا المجال لتحقيق المزيد من الأهداف والمكتسبات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة في الدول الأقل حظاً، من أجل توفير رعاية أكثر للشرائح والفئات الضعيفة.

ظروف استثنائية

وأشارت سموها إلى أن هذه الدورة تأتي في ظروف استثنائية، يواجهها أشقاؤنا الفلسطينيون في غزة تتمثل في تحديات مختلفة، وتتطلب تحقيق رؤيتنا في هذا العام من أجل أن تتواصل حملة ((تراحم من أجل غزة)) لإغاثة المتأثرين من الحرب، في تعبير صادق عن نهج الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني مع الأشقاء.

وفي هذا الإطار سيكون ((عطايا)) هذا العام من أجل غزة.. ((يداً بيد لحملة ـ تراحم من أجل غزة))، حيث سيخصص ريعه لدعم الأشقاء الفلسطينيين الذين يواجهون ظروفاً إنسانية صعبة بسبب الحرب في قطاع غزة، تعزيزاً للجهود السامية للدولة من خلال هذه الحملة التي لاقت إقبالاً كبيراً من كافة شرائح المجتمع.

وأضافت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان: هدفنا الأسمى هو التضامن مع الأطفال الذين يشكلون نصف سكان القطاع من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم وأمهاتهم، إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

وفي ختام كلمتها، جددت سموها الشكر والتقدير للشركاء الاستراتيجيين لمبادرة هذا العام، وهم: ديوان الرئاسة ـ ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والداعمون بنك أبوظبي التجاري.

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