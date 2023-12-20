إطلاق اسم «سبيس 42» على الشركة الناتجة عن اندماج «بيانات» و«الياه سات»

عطفاً على إعلان كل من «بيانات ايه اي بي ال سي»، وشركة الياه للاتصالات الفضائية بشأن تصويت مجلسي إدارة الشركتين بالإجماع على رفع توصية لمساهمي الشركتين بالموافقة على اندماج الشركتين المدرجتين في سوق أبوظبي للأوراق المالية واللتان تتخذان من أبوظبي مقراً لهما، تم الإعلان عن تسمية الشركة الجديدة الناتجة عن عملية الاندماج المقترح «سبيس 42».



وسيُثمر الاندماج المقترح عن إنشاء شركة كبرى في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع إمكانات واسعة للنمو والتكامل على المستوى العالمي. وسيكون الكيان الجديد قادراً على الاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية في مجال الحلول الجيومكانية وحلول الاتصالات المتنقلة والاتصالات الفضائية والتحليل الذكي لقطاع الأعمال بفضل مكانته المالية القوية، والإمكانات التكنولوجية المتقدمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي التي سيمتلكها، ومحفظة منتجاته المتنوعة. ومن المتوقع أيضاً أن تستفيد الشركة الجديدة من تحقيق التكامل ووفورات الحجم بين عمليات طرفي الاندماج، الأمر الذي يسهم في تحسين الإيرادات ويعزز فرصها لتحقيق المزيد من النمو والابتكار.

وسيشغل منصور المنصوري منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة، كما سيشغل الدكتور بخيت الكثيري منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، في حين سيتولى كريم ميشيل صباغ منصب العضو المنتدب لشركة «سبيس 42» عند إتمام عملية الاندماج. وسيشرف الفريق الإداري على أعمال الشركة الجديدة مع التركيز على تعزيز التعاون بين أعضاء الفرق الإدارية في شركتي «بيانات» و«الياه سات»، وذلك بهدف تنسيق الجهود والاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية في مجال الحلول الجيومكانية وحلول الاتصالات المتنقلة والاتصالات الفضائية والتحليل الذكي لقطاع الأعمال. ومن المقرر أن يضم مجلس إدارة «سبيس 42» كلاً من مريم المهيري، وطارق الحوسني، وإسماعيل عبدالله، وكيريل إيفتيموف.



ويشغل منصور المنصوري عضوية المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وهو كذلك رئيس دائرة الصحة في أبوظبي. ويمتلك خبرة واسعة في قطاعات الاتصالات والطاقة والتكنولوجيا في الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص. وقد شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة «بيانات»، حيث قاد عملية الطرح العام الأولي للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فضلاً عن توليه منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «جي 42».



ويشغل الدكتور بخيت الكثيري منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة. وخلال مسيرته المهنية التي امتدت لعقدين من الزمن، واكتسب الدكتور بخيت خبرات واسعة في قطاعات الطيران والتكنولوجيا والبنية التحتية وغيرها. كما يشغل الدكتور الكثيري عضوية عدد من مجالس الإدارة ولجان الصناعة في دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي، بما في ذلك «سيبسا»، و«أويل سيرش»، و«مبادلة للطاقة»، «والإمارات العالمية للألمنيوم»، وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد».



ويمتلك كريم ميشيل صباغ سجلاً حافلاً في العمل القيادي بقطاع الفضاء العالمي. وقد شغل مؤخراً منصب المدير الإداري لشركة «إي سبيس» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط، حيث ركز على إنشاء شركة عالمية تقدم خدمات إنترنت الأشياء. كما شغل سابقاً منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «إس إي إس»، ورئيس مجلس إدارة «إس إي إس أسترا»، وعضو مجلس الإدارة في شركة «او 3 بي نتوركس» قبل الاستحواذ عليها من قبل شركة «إس إي إس». وكان صباغ قد انضم إلى «إس إي إس» قادماً من شركة «بوز آند كو» الاستشارية، حيث قدم خدماته الاستشارية للعديد من الشركات العالمية المشغلة لخدمات الاتصالات الفضائية.



وقال منصور المنصوري: «أتطلع إلى الفرص التي سيتيحها الاندماج المرتقب بين الشركتين بهدف تأسيس أول شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة وأن هذا الاندماج سيعود بالفائدة على عملائنا الحاليين والجدد حول العالم. وكلنا ثقة بأن الخبرة الواسعة التي يتمتع بها كريم صباغ ستُضفي المزيد من القيمة لأعمالنا وقدراتنا على مستوى العالم، وأتطلع إلى العمل مع الفريق بأكمله لتلبية متطلبات جميع أصحاب المصلحة».



وقال كريم ميشيل صباغ: «سعيد بالانضمام إلى الشركة الجديدة، وأتطلع إلى المساهمة في تأسيس أول شركة وطنية رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي. لدي معرفة جيدة بأعمال شركتي 'الياه سات' و'بيانات' خلال السنوات الماضية، إذ تمكنت الشركتان من تطوير قدرات مميزة في مجال الحلول الجيومكانية وحلول الاتصالات المتنقلة والاتصالات الفضائية والمعلومات لقطاع الأعمال. سيسهم الاندماج المقترح في إنشاء منصة للتقنيات التحولية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم خدمات وحلول في قطاع الفضاء سيكون لها أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد والمجتمع».



ومن المقرر أن يباشر أعضاء مجلس الإدارة الجديد مهامهم بعد اكتمال عملية الاندماج في النصف الثاني من عام 2024. وفي تلك الأثناء، سيواصل كل من حسن أحمد الحوسني، العضو المنتدب لشركة «بيانات»، وعلي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»، مهامهما الحالية في قيادة الشركتين بشكل مستقل.

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