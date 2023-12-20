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الأرصاد: أجواء باردة نسبيا في المملكة - تفاصيل

12/20/2023 12:25:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء اليوم الأربعاء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وقالت في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا ستكون باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية علية السرعة.


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