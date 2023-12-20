حزب الله يقصف 3 أهداف لجيش الاحتلال في جنوب لبنان

حزب الله يقصف 3 أهداف لجيش الاحتلال في جنوب لبنان
التاريخ
12/20/2023 12:25:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني، استهداف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وقال حزب الله بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية أمس الثلاثاء، إنه قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مستوطنة يفتاح (قرية قدس اللبنانية المحتلة) بالقذائف المدفعية وموقع المطلة وحقق فيهما إصابات مؤكدة.
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