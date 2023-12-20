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حزب الله يقصف 3 أهداف لجيش الاحتلال في جنوب لبنان

12/20/2023 12:25:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني، استهداف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.


وقال حزب الله بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية أمس الثلاثاء، إنه قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مستوطنة يفتاح ‌‏(قرية قدس اللبنانية ‏المحتلة) بالقذائف ‏المدفعية وموقع ‏المطلة وحقق فيهما إصابات مؤكدة.


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