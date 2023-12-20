حزب الله يقصف 3 أهداف لجيش الاحتلال في جنوب لبنان

وقال حزب الله بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية أمس الثلاثاء، إنه قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مستوطنة يفتاح ‌‏(قرية قدس اللبنانية ‏المحتلة) بالقذائف ‏المدفعية وموقع ‏المطلة وحقق فيهما إصابات مؤكدة.

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