صحيفة إسرائيلية تدعي الحصول على مواد استخباراتية عن قائد القسام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ادعت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال أثناء العملية العسكرية في قطاع غزة، تمكن من الحصول على مواد استخباراتية، من ضمنها مقاطع فيديو تظهر قائد كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، محمد الضيف، وهو بصحة جيدة.



وأضافت الصحيفة أن المعلومات الجديدة التي حصل عليها الجيش الإسرائيلي تخالف التقديرات السابقة التي ذهبت إلى أن الضيف فقد بعضا من أطرافه.

وقالت الصحيفة إن الضيف ظهر في فيديو وهو يمشي على قدميه، رغم وجود معلومات سابقة كانت تشير إلى أنه بات على كرسي متحرك.



واعتبرت "معاريف" ظهور الضيف وهو قادر على المشي بمفرده، أنه يتعارض تماما مع التقييمات الاستخباراتية الإسرائيلية، ويعكس خطأها.



وذكرت الصحيفة أن الضيف نجا من سبع محاولات اغتيال سابقة، وأصيب في بعض منها بجروح خطيرة، مشيرة إلى عرض إسرائيل مكافآت مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى مكان تواجد كبار المسؤولين في "حماس".

سكاي نيوز