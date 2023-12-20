إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في جنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب شابان بالرصاص، خلال اقتحام قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، بلدة اليامون غرب جنين.



وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من منازل الفلسطينيين، حيث تم محاصرة أحد المنازل ودعوة أحد الشبان لتسليم نفسه بحارة زايد.



في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز ما اسفر عن اصابة شابين بالرصاص، بحسب ما أوردته مصادر .



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