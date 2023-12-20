هدنة لاسبوع مقابل 40 رهينة .. إسرائيل تبلغ قطر بما تحتاجه الآن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن إسرائيل أبلغت قطر استعدادها وحاجتها للدخول في هدنة إنسانية لمدة أسبوع مقابل الإفراج عن 40 رهينة لدى حركة "حماس" من قطاع غزة.



ونقل الموقع الإلكتروني واللا، مساء أمس الثلاثاء، عن مسؤولين إسرائيليين ومصدر أجنبي، أن إسرائيل أبلغت الوساطة القطرية استعدادها الدخول في هدنة إنسانية لأسبوع.



وأوضح أن رئيس جهاز الموساد، ديفيد بارنياع، قد التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في وارسو، وشدد على طلب إسرائيل في إلقاء حركة حماس للسلاح واستسلام الحركة نفسها.